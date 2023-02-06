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Байкальский «Супермаркет мусора» завоевал гран-при «Серебряный Лучник» — Сибирь

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Гран-при XIII Региональной премии в области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник» — Сибирь получил проект «Супермаркет мусора „Мой Байкал“». Он же был признан лучшим в номинации «Коммуникации в благотворительности».

«Креативные пиар-проекты, привлекая внимание общества и информируя о ценности охраны окружающей среды, повышают осведомленность людей о важности защиты экосистем. Маркетплейс „Мой Байкал“, где можно покупать „мусор“ и жертвовать деньги на его надлежащую утилизацию, превращает проблему в решение, объединяя людей, бизнес и организации в усилиях по сохранению Байкала», — заявила председатель жюри премии Татьяна Смирнова, директор департамента общественных связей «Норникеля».

Как уточняют организаторы, финальная церемония конкурса состоялась 4 февраля в банкетном холле «Парадиз» в Новосибирске. Обладателями премии в этом году также стали:

Проект «Супермаркет мусора „Мой Байкал“» был номинирован на XXVI Национальную премию в области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник» путем автоматического составления шорт-листа. Дни открытых презентаций лучших проектов Национальной премии пройдут в Москве с 1 по 3 марта.

«Уважение к передовому опыту в области связей с общественностью является краеугольным камнем укрепления доверия в Сибири, где репутация — это всё. Лучшие практики — вишенка на хорошо испеченном пиар-торте. Они добавляют последние штрихи, имеющие решающее значение, выделяя вас среди остальных и придавая честь и авторитет, которых вы заслуживаете. Не бойтесь использовать свою пиар-глазурь и покажите миру, что серьезно относитесь к делу, наилучшим из возможных способов», — отметила Екатерина Терентьева, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» — Сибирь.

Генеральным партнером выступила ГМК «Норильский никель», а стратегическим партнером — ПАО «Магнит». Мероприятие было организовано коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь».

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