Байкальский «Супермаркет мусора» завоевал гран-при «Серебряный Лучник» — Сибирь

6 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Илья Кабанов и Midjourney

Гран-при XIII Региональной премии в области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник» — Сибирь получил проект «Супермаркет мусора „Мой Байкал“». Он же был признан лучшим в номинации «Коммуникации в благотворительности».

«Креативные пиар-проекты, привлекая внимание общества и информируя о ценности охраны окружающей среды, повышают осведомленность людей о важности защиты экосистем. Маркетплейс „Мой Байкал“, где можно покупать „мусор“ и жертвовать деньги на его надлежащую утилизацию, превращает проблему в решение, объединяя людей, бизнес и организации в усилиях по сохранению Байкала», — заявила председатель жюри премии Татьяна Смирнова, директор департамента общественных связей «Норникеля».

Как уточняют организаторы, финальная церемония конкурса состоялась 4 февраля в банкетном холле «Парадиз» в Новосибирске. Обладателями премии в этом году также стали:

Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» — «Нетипичная промзона или чем нам помешали заборы. Средовые коммуникации», Красцветмет, Красноярск

Номинация «Маркетинговые коммуникации» — Ночь в музее «Авангард & классика», КГБУК «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова», Красноярск

Номинация «Корпоративные коммуникации» — «Геймификация как инструмент повышения вовлеченности, укрепления корпоративных ценностей и коммуникации», КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ» — Социальная реклама «Путешествие любви», ГБУЗ «ИОЦ СПИД», Иркутск

Номинация «Развитие и продвижение территорий» — Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», КБ «Энгиро», Новосибирск

Номинация «Коммуникации в благотворительности» — Супермаркет мусора «Мой Байкал», ИРЭОО «Мой Байкал», Иркутск

Приз зрительских симпатий и специальный от жюри — «Сказки в городе», Алина Бегун и Наталья Ткаченко, Омск

Номинация «Мастер» — премия не была присуждена

Проект «Супермаркет мусора „Мой Байкал“» был номинирован на XXVI Национальную премию в области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник» путем автоматического составления шорт-листа. Дни открытых презентаций лучших проектов Национальной премии пройдут в Москве с 1 по 3 марта.

«Уважение к передовому опыту в области связей с общественностью является краеугольным камнем укрепления доверия в Сибири, где репутация — это всё. Лучшие практики — вишенка на хорошо испеченном пиар-торте. Они добавляют последние штрихи, имеющие решающее значение, выделяя вас среди остальных и придавая честь и авторитет, которых вы заслуживаете. Не бойтесь использовать свою пиар-глазурь и покажите миру, что серьезно относитесь к делу, наилучшим из возможных способов», — отметила Екатерина Терентьева, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» — Сибирь.

Генеральным партнером выступила ГМК «Норильский никель», а стратегическим партнером — ПАО «Магнит». Мероприятие было организовано коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь».

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