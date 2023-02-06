Томская область просит увеличить число пунктов пропуска для лесоматериалов для повышения рентабельности экспорта

Томские предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) не могут получать прибыль от экспорта пиломатериалов в страны Средней Азии из-за удаленности пунктов пропуска, которые обозначило правительство РФ своим постановлением, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сенатора от Томской области Владимира Кравченко.

«Ближайший пункт пропуска определен в Курганской области — на расстоянии почти 1,4 тыс. км от границ Томской области. Логистические издержки съедают всю прибыль, которая и так крайне низка. Цена на пиломатериалы с прошлого года снизилась, а издержки повысились», — написал Кравченко.

Сенатор отметил, что после обращений представителей томского ЛПК на заседании Совета Федерации было внесено предложение по вариантам исправления положения. Также ситуацию на личном контроле держит губернатор Томской области Владимир Мазур, который сообщал ранее, что в 2022 году предприятия региона выпустили продукции из древесины более чем на 25 млрд рублей, а плиты МДФ, ДСП и шпон находятся на первом месте в региональном экспорте.

Вместе с тем Кравченко пояснил «Интерфаксу», что для снижения томскими лесопромышленниками расходов на логистику, в приложении к постановлению кабмина необходимо добавить более близкие к Томской области пункты пропуска. Речь идет о пунктах пропуска Веселоярск в Алтайском крае, Павловка в Новосибирской области и Ольховка в Омской области.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года правительство РФ утвердило постановление N2133, которое разрешало экспорт лесоматериалов (позиции ТНВЭД 4406 и 4407) только в Белоруссию, Казахстан и Киргизию и только железнодорожным транспортом. При этом вывоз в третьи страны не разрешался. В результате некоторые лесопромышленники не смогли вывезти свою продукцию (в частности, компании ЛПК Томской области заявляли о скоплении значительного количества лесоматериалов на границе с Казахстаном и о невозможности экспортировать ее в Узбекистан (основной импортер пиломатериалов из региона) и другие страны). Минэкономразвития РФ в конце декабря сообщило, что провело совещание с заинтересованными ведомствами, где был урегулирован вопрос с «транзитом российских лесоматериалов через территории государств-членов ЕАЭС для вывоза в сопредельные государства».

В конце 2022 года правительство РФ своим постановлением разрешило вывозить пиломатериалы через автомобильные пункты Бугристое, Озинки и Петухово на границе с Казахстаном, а также пункт пропуска Красная Горка на границе с Белоруссией. Провоз возможен в том случае, если лесоматериалы вывозятся из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) либо через территорию этих государств в третьи страны. Также автотранспортом можно перевозить продукцию лесопромышленного комплекса (ЛПК) через территорию РФ из одной страны ЕАЭС в другую либо в третьи страны. Действие постановления не распространяется на провоз лесоматериалов между Калининградской областью и другой территорией РФ, а также в Армению.

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