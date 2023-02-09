Стабильно лучшие: Томский филиал АО «ССК» отметил день основания компании

9 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Более двух десятилетий АО «Сибирская Сервисная Компания» предоставляет широкий спектр услуг крупнейшим недропользователям страны. День основания компания отмечает 1 февраля: в 2023-м ей исполнилось 23 года.

К очередной дате есть новые достижения. Третий год подряд Сибирская Сервисная Компания получает максимальные оценки нефтегазовых компаний в группе «Эксплуатационное и разведочное бурение». Таковы результаты опросов, которые ежегодно проводит независимое агентство «ТЭК-Рейтинг».

Доля ССК на российском рынке составляет 6-8%, темпы роста эффективности превышают среднерыночные показатели. Ежегодный объём бурения составляет 1,6 млн метров. 85% пробуренных скважин — горизонтальные.

Прочные позиции на рынке нефтесервиса

Томский филиал АО «ССК» — один из лидеров среди подразделений компании. Ведёт производственную деятельность в Томской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, в Республике Коми, Восточной Сибири. На сегодняшний день в Томском филиале ССК в работе восемь буровых и три вышкомонтажные бригады. Коллектив насчитывает порядка 620 сотрудников.

Традиционно в день основания предприятия здесь подводят итоги и отмечают лучших. 22 сотрудника Томского филиала АО «ССК» получили корпоративные награды. Первый заместитель генерального директора АО «ССК» Алексей Канашук поблагодарил их за качественную работу и обозначил перспективы развития.

Алексей Канашук поздравляет работников Томского филиала АО «ССК» Фото: Серафима Кузина

«23 года — возраст серьезный! Компания наша стабильная, положение на рынке мы занимаем устойчивое. Мы системообразующее предприятие, а Томский филиал занимает среди подразделений Сибирской Сервисной Компании особое место. За минувший год вы достигли рекордных показателей в истории филиала. Это с гордостью отметил и председатель Совета директоров АО „ССК“, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник. Вы — филиал с богатой историей, со своими традициями. Вам есть, что помнить, чем гордиться, что развивать, — сказал первый заместитель генерального директора АО „ССК“ Алексей Канашук. — Работник ССК — это звучит гордо. Не случайно, основной акцент в нашей компании делается на развитии собственных кадров. Все назначения ключевые происходят в основном за счет внутренних ресурсов, карьерного роста специалистов».

Высокий уровень вовлеченности работников, их заинтересованность в результатах труда является прямым следствием грамотной кадровой политики. В компании поддерживают трудовые династии, проводят смотры-конкурсы профессионального мастерства, а также производственные соревнования среди буровых и вышкомонтажных бригад. АО «ССК» входит в тройку обладателей премии «Лучший работодатель среди буровых компаний». В 2022 году победила компания и в номинации «Поддержка трудовых коллективов».

Успех обеспечивают кадры

В планах Томского филиала на предстоящий год — продолжать наращивать объёмы и увеличивать численность работников предприятия. Ведётся постоянная работа по подбору дополнительного персонала на новые проекты, по улучшению условий программ лояльности, совершенствованию Коллективного договора АО «ССК».

Заместитель директора по обеспечению производства Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков Фото: Серафима Кузина

«Это важная традиция отмечать в день основания компании работников, которые особенно отличились, внесли свой вклад в развитие. Хорошо, когда тебя отмечают за достижения, когда руководство ценит твои заслуги, — поделился заместитель директора по обеспечению производства Томского филиала АО „ССК“ Евгений Телков. — Сам я работаю в нефтяной отрасли более 19 лет, из них более 15 лет в Сибирской Сервисной Компании. Только от самого человека, от его потенциала и амбиций зависит, какого роста и развития он сможет достичь. Компания дает для этого все возможности. Я начинал „полевым работником“, потом был инженером ПТО, затем начальником отдела, менеджером по работе с заказчиками, заместителем директора по бурению, начальником службы буровых работ, заместителем директора по обеспечению производства».

Слесарь по обслуживанию буровых Владислав Вячеславович и директор Томского филиала АО «ССК» Андрей Кошелев Фото: Серафима Кузина

«Я работаю в компании с 2014 года. Это моя первая награда. Я долго шел к ней и очень рад, что мой труд заметили и оценили, — рассказал слесарь по обслуживанию буровых Владислав Вячеславович. — Я был помощником бурильщика, потом бурильщиком, потом слесарем. Сейчас работаю в Томской области, но был на разных объектах, где работает наш филиал: на Мессояхе, в Коми, в Ханты-Мансийском автономном округе. Где севернее, там сложнее, там мороз».

Экономист планово-экономического отдела Томского филиала АО «ССК» Ирина Петровна Фото: Серафима Кузина

«Считаю, что подобные поощрения очень важны. Всегда приятно получать награду, — делится ведущий экономист планово-экономического отдела Томского филиала АО „ССК“ Ирина Петровна. — В нашем отделе мы контролируем бюджет, готовим отчетность по финансовому результату компании. Мы работали и в пандемию, и удаленно. Объем работы всегда большой, но какая бы ни была нагрузка, наш отдел старается с ней справиться».

Начальник юридического отдела Томского филиала АО «ССК» Евгений Валерьевич Фото: Серафима Кузина

«Награждения подкрепляют мотивацию. Ты понимаешь, что тебя заметили, что ты не зря вкладываешь душу в работу. Особенно с учетом того, что мы проводим на ней бОльшую часть времени. И когда тебя выделяют, ты чувствуешь, что все это не просто так, — отмечает начальник юридического отдела Томского филиала АО „ССК“ Евгений Валерьевич. — Наш отдел занимается правовым обеспечением деятельности компании. Мы представляем интересы ССК в госорганах, обеспечиваем деятельность компании в правовом поле. Я работаю в ССК более 23 лет. На моей памяти самый знаковый момент был в 2008 году, когда кризис был по всей стране. И с работой было плохо, и с объемами. Но компания выжила, вынесла уроки и уверенно начала расширять сферу деятельности».

Начальник сектора ИТ Томского региона Георгий Шалваевич Фото: Серафима Кузина

«Здесь отличный коллектив, поэтому работать интересно. Очень приятно, что оценивают наш труд, — делится впечатлениями награжденный грамотой начальник сектора ИТ Томского региона Георгий Шалваевич. — Я в компании с октября 2018 года. Наша основная задача — это обеспечение работоспособности ПК, оргтехники и средств связи сотрудников офиса и удаленных объектов — буровые, базы производственного обеспечения. Также мы обеспечиваем функционирование систем спутниковой связи и систем видеонаблюдения на удаленных объектах».

В партнерстве с заказчиками

АО «ССК» качественно и в полном объеме реализует задачи заказчиков, благодаря профессионализму работников, современному оборудованию и собственным технологическим разработкам. Партнеры доверяют Сибирской Сервисной Компании самые сложные и ответственные объекты.

Томский филиал Сибирской Сервисной Компании осуществляет работы как «под ключ», которые включают в себя полный цикл строительства скважин, так и по раздельному сервису. У Томского филиала накоплен уникальный опыт в геолого- и нефтеразведке в любых географических условиях. Одним из важных элементов успеха Томского филиала ССК является грамотная работа с заказчиками.

Начальник Службы по работе с заказчиками Томского филиала АО «ССК» Любовь Васильевна Фото: Серафима Кузина

«Новые заказчики и партнеры появляются у нас с завидной регулярностью. И мы, безусловно, этому рады. Такими же темпами повышаются и требования партнеров к нашей работе. Например, в этом году появился очень сложный и особенно требовательный заказчик ООО „ГПН-ГЕО“. Но тем интереснее и сильнее желание показать и доказать, что мы профессиональная команда, которой многое по силам. Работать с этим заказчиком мы будем в новом для нашего филиала регионе, в Красноярском крае, — отмечает начальник Службы по работе с заказчиками Томского филиала АО „ССК“ Любовь Васильевна, получившая награду в день основания компании. — Сибирская Сервисная Компания гарантирует качественное выполнение нефтесервисных работ любой сложности с соблюдением норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Я работаю в компании более 16 лет. За это время происходило разное в стране и мире. Мы пережили дефолт, пандемию и другие кризисы, но остались в строю. И сейчас уже очевидно, что из каждого испытания мы выносим бесценный опыт и становимся только крепче и готовы дальше идти вперед».

Самый экологичный подрядчик

Начальник службы охраны труда, промбезопасности и экологии Томского филиала АО «ССК» Евгений Александрович с наградой «Газпромнеть-Востока» Фото: Серафима Кузина

Важнейшими приоритетами Сибирской Сервисной Компании являются обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и бережного отношения к окружающей среде.

Накануне своего 23-го дня рождения Томский филиал АО «ССК» победил в конкурсе «Эколидер» и стал самым экологичным подрядчиком «Газпромнефть-Востока». Заказчик высоко оценил показатели безаварийной работы, соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, наличие актуальной природоохранной документации и методы утилизации отходов.

«Каждый год экологии уделяется все больше внимания. И у заказчиков требования ужесточаются, — рассказал начальник службы охраны труда, промбезопасности и экологии Томского филиала АО „ССК“ Евгений Александрович. — Звание победителя конкурса „Эколидер“ — важная победа для нашего коллектива. Мы выполняем требования природоохранного законодательства с высоким уровнем вовлеченности и ответственности. Именно такой подход может принести действительно системный результат. Большое значение имеет сотрудничество с заказчиком и соответствие их правилам и требованиям. Все это удваивает эффективность наших действий по защите окружающей среды».

Уверенные перспективы

Директор Томского филиала АО «ССК» Андрей Кошелев Фото: Серафима Кузина

«В целом по итогам года компания добилась всех результатов, которые были запланированы, — подчеркнул директор Томского филиала АО „ССК“ Андрей Кошелев. — Этот год тоже не обещает быть простым. У Томского филиала работы будет много не только в тех регионах, где мы традиционно присутствуем последние три года. Добавились новые проекты. Уверен, что наш коллектив успешно выполнит все свои производственные и социальные обязательства».

АО «ССК» является членом «Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков». За 23 года компания смогла завоевать и сохранить доверие крупнейших недропользователей России и преданность нескольких тысяч сотрудников. Являясь одним из ключевых участников рынка нефтесервиса, Сибирская Сервисная Компания развивается, оперативно реагирует на все вызовы времени и уверенно смотрит в будущее.

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

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Томский филиал АО «ССК»

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E-mail: tf@tf.sibserv.com

Фото: Серафима Кузина

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