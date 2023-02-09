Стабильно лучшие: Томский филиал АО «ССК» отметил день основания компании
Более двух десятилетий АО «Сибирская Сервисная Компания» предоставляет широкий спектр услуг крупнейшим недропользователям страны. День основания компания отмечает 1 февраля: в 2023-м ей исполнилось 23 года.
К очередной дате есть новые достижения. Третий год подряд Сибирская Сервисная Компания получает максимальные оценки нефтегазовых компаний в группе «Эксплуатационное и разведочное бурение». Таковы результаты опросов, которые ежегодно проводит независимое агентство «ТЭК-Рейтинг».
Доля ССК на российском рынке составляет 6-8%, темпы роста эффективности превышают среднерыночные показатели. Ежегодный объём бурения составляет 1,6 млн метров. 85% пробуренных скважин — горизонтальные.
Прочные позиции на рынке нефтесервиса
Томский филиал АО «ССК» — один из лидеров среди подразделений компании. Ведёт производственную деятельность в Томской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, в Республике Коми, Восточной Сибири. На сегодняшний день в Томском филиале ССК в работе восемь буровых и три вышкомонтажные бригады. Коллектив насчитывает порядка 620 сотрудников.
Традиционно в день основания предприятия здесь подводят итоги и отмечают лучших. 22 сотрудника Томского филиала АО «ССК» получили корпоративные награды. Первый заместитель генерального директора АО «ССК» Алексей Канашук поблагодарил их за качественную работу и обозначил перспективы развития.
«23 года — возраст серьезный! Компания наша стабильная, положение на рынке мы занимаем устойчивое. Мы системообразующее предприятие, а Томский филиал занимает среди подразделений Сибирской Сервисной Компании особое место. За минувший год вы достигли рекордных показателей в истории филиала. Это с гордостью отметил и председатель Совета директоров АО „ССК“, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник. Вы — филиал с богатой историей, со своими традициями. Вам есть, что помнить, чем гордиться, что развивать, — сказал первый заместитель генерального директора АО „ССК“ Алексей Канашук. — Работник ССК — это звучит гордо. Не случайно, основной акцент в нашей компании делается на развитии собственных кадров. Все назначения ключевые происходят в основном за счет внутренних ресурсов, карьерного роста специалистов».
Высокий уровень вовлеченности работников, их заинтересованность в результатах труда является прямым следствием грамотной кадровой политики. В компании поддерживают трудовые династии, проводят смотры-конкурсы профессионального мастерства, а также производственные соревнования среди буровых и вышкомонтажных бригад. АО «ССК» входит в тройку обладателей премии «Лучший работодатель среди буровых компаний». В 2022 году победила компания и в номинации «Поддержка трудовых коллективов».
Успех обеспечивают кадры
В планах Томского филиала на предстоящий год — продолжать наращивать объёмы и увеличивать численность работников предприятия. Ведётся постоянная работа по подбору дополнительного персонала на новые проекты, по улучшению условий программ лояльности, совершенствованию Коллективного договора АО «ССК».
«Это важная традиция отмечать в день основания компании работников, которые особенно отличились, внесли свой вклад в развитие. Хорошо, когда тебя отмечают за достижения, когда руководство ценит твои заслуги, — поделился заместитель директора по обеспечению производства Томского филиала АО „ССК“ Евгений Телков. — Сам я работаю в нефтяной отрасли более 19 лет, из них более 15 лет в Сибирской Сервисной Компании. Только от самого человека, от его потенциала и амбиций зависит, какого роста и развития он сможет достичь. Компания дает для этого все возможности. Я начинал „полевым работником“, потом был инженером ПТО, затем начальником отдела, менеджером по работе с заказчиками, заместителем директора по бурению, начальником службы буровых работ, заместителем директора по обеспечению производства».
«Я работаю в компании с 2014 года. Это моя первая награда. Я долго шел к ней и очень рад, что мой труд заметили и оценили, — рассказал слесарь по обслуживанию буровых Владислав Вячеславович. — Я был помощником бурильщика, потом бурильщиком, потом слесарем. Сейчас работаю в Томской области, но был на разных объектах, где работает наш филиал: на Мессояхе, в Коми, в Ханты-Мансийском автономном округе. Где севернее, там сложнее, там мороз».
«Считаю, что подобные поощрения очень важны. Всегда приятно получать награду, — делится ведущий экономист планово-экономического отдела Томского филиала АО „ССК“ Ирина Петровна. — В нашем отделе мы контролируем бюджет, готовим отчетность по финансовому результату компании. Мы работали и в пандемию, и удаленно. Объем работы всегда большой, но какая бы ни была нагрузка, наш отдел старается с ней справиться».
«Награждения подкрепляют мотивацию. Ты понимаешь, что тебя заметили, что ты не зря вкладываешь душу в работу. Особенно с учетом того, что мы проводим на ней бОльшую часть времени. И когда тебя выделяют, ты чувствуешь, что все это не просто так, — отмечает начальник юридического отдела Томского филиала АО „ССК“ Евгений Валерьевич. — Наш отдел занимается правовым обеспечением деятельности компании. Мы представляем интересы ССК в госорганах, обеспечиваем деятельность компании в правовом поле. Я работаю в ССК более 23 лет. На моей памяти самый знаковый момент был в 2008 году, когда кризис был по всей стране. И с работой было плохо, и с объемами. Но компания выжила, вынесла уроки и уверенно начала расширять сферу деятельности».
«Здесь отличный коллектив, поэтому работать интересно. Очень приятно, что оценивают наш труд, — делится впечатлениями награжденный грамотой начальник сектора ИТ Томского региона Георгий Шалваевич. — Я в компании с октября 2018 года. Наша основная задача — это обеспечение работоспособности ПК, оргтехники и средств связи сотрудников офиса и удаленных объектов — буровые, базы производственного обеспечения. Также мы обеспечиваем функционирование систем спутниковой связи и систем видеонаблюдения на удаленных объектах».
В партнерстве с заказчиками
АО «ССК» качественно и в полном объеме реализует задачи заказчиков, благодаря профессионализму работников, современному оборудованию и собственным технологическим разработкам. Партнеры доверяют Сибирской Сервисной Компании самые сложные и ответственные объекты.
Томский филиал Сибирской Сервисной Компании осуществляет работы как «под ключ», которые включают в себя полный цикл строительства скважин, так и по раздельному сервису. У Томского филиала накоплен уникальный опыт в геолого- и нефтеразведке в любых географических условиях. Одним из важных элементов успеха Томского филиала ССК является грамотная работа с заказчиками.
«Новые заказчики и партнеры появляются у нас с завидной регулярностью. И мы, безусловно, этому рады. Такими же темпами повышаются и требования партнеров к нашей работе. Например, в этом году появился очень сложный и особенно требовательный заказчик ООО „ГПН-ГЕО“. Но тем интереснее и сильнее желание показать и доказать, что мы профессиональная команда, которой многое по силам. Работать с этим заказчиком мы будем в новом для нашего филиала регионе, в Красноярском крае, — отмечает начальник Службы по работе с заказчиками Томского филиала АО „ССК“ Любовь Васильевна, получившая награду в день основания компании. — Сибирская Сервисная Компания гарантирует качественное выполнение нефтесервисных работ любой сложности с соблюдением норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Я работаю в компании более 16 лет. За это время происходило разное в стране и мире. Мы пережили дефолт, пандемию и другие кризисы, но остались в строю. И сейчас уже очевидно, что из каждого испытания мы выносим бесценный опыт и становимся только крепче и готовы дальше идти вперед».
Самый экологичный подрядчик
Важнейшими приоритетами Сибирской Сервисной Компании являются обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и бережного отношения к окружающей среде.
Накануне своего 23-го дня рождения Томский филиал АО «ССК» победил в конкурсе «Эколидер» и стал самым экологичным подрядчиком «Газпромнефть-Востока». Заказчик высоко оценил показатели безаварийной работы, соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, наличие актуальной природоохранной документации и методы утилизации отходов.
«Каждый год экологии уделяется все больше внимания. И у заказчиков требования ужесточаются, — рассказал начальник службы охраны труда, промбезопасности и экологии Томского филиала АО „ССК“ Евгений Александрович. — Звание победителя конкурса „Эколидер“ — важная победа для нашего коллектива. Мы выполняем требования природоохранного законодательства с высоким уровнем вовлеченности и ответственности. Именно такой подход может принести действительно системный результат. Большое значение имеет сотрудничество с заказчиком и соответствие их правилам и требованиям. Все это удваивает эффективность наших действий по защите окружающей среды».
Уверенные перспективы
«В целом по итогам года компания добилась всех результатов, которые были запланированы, — подчеркнул директор Томского филиала АО „ССК“ Андрей Кошелев. — Этот год тоже не обещает быть простым. У Томского филиала работы будет много не только в тех регионах, где мы традиционно присутствуем последние три года. Добавились новые проекты. Уверен, что наш коллектив успешно выполнит все свои производственные и социальные обязательства».
АО «ССК» является членом «Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков». За 23 года компания смогла завоевать и сохранить доверие крупнейших недропользователей России и преданность нескольких тысяч сотрудников. Являясь одним из ключевых участников рынка нефтесервиса, Сибирская Сервисная Компания развивается, оперативно реагирует на все вызовы времени и уверенно смотрит в будущее.
АО «Сибирская Сервисная Компания»
www.sibserv.com
Томский филиал АО «ССК»
634050 г. Томск
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Телефон: 8 (38-22) 90-95-96
E-mail: tf@tf.sibserv.com
Фото: Серафима Кузина
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