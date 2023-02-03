Причиной аварийной остановки лифта с ребенком в томской многоэтажке стал скачок напряжения

Директор управляющей компании, обслуживающей дом по пер. Целинный, 29, где произошел инцидент с аварийной остановкой лифта, назвала возможную причину происшествия, сообщает пресс-служба мэрии.

По её словам, в момент, когда 11-летняя девочка спускалась с 10 этажа произошел скачок напряжения, в результате которого сработала система защиты, которая спустила лифт на нулевой этаж.

Напомним, инцидент произошел сегодня. Ребенок не пострадал, что зафиксировали медики скорой помощи. Дом по пер. Целинному, 29, был построен в 2022 году региональным предприятием «Облстройзаказчик». Туда заселились томичи из аварийного жилого фонда — как правило, это деревянные двухэтажные дома.

Отмечается, что лифт в многоэтажке 2021 года выпуска.

Тем не менее, в данный момент по поручению заммэра Вячеслава Черноуса все лифты в доме отключены для диагностики. Городская администрация также уточняла, что при необходимости в городе будут организованы внеплановые проверки в домах с аналогичными моделями лифтов.

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