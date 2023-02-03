Сбер увеличил количество терминалов для оплаты телефоном в Томске

3 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сбер увеличил количество партнеров и POS-терминалов для приема бесконтактной оплаты по QR-коду SberPay. Ранее такая система оплаты стала доступна в магазинах «Абрикос», Spar, InterSpar и «СтройПарк», теперь у томичей появилась возможность расплачиваться при помощи телефона в аптеках «Вита» и «Мой Доктор», а также магазинах «Постелька» и «Межениновская птицефабрика».

В пресс-службе банка отметили, что теперь количество платежных терминалов с технологией SberPay QR увеличилось до 9 тысяч. По планам, к концу года это число вырастет еще на 6 тысяч.

Технология работает предельно просто как для клиента, так и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн либо в приложении банка-партнера.

Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS, бонусы СберСпасибо начисляются точно также, как и при оплате картой. Для бизнеса, при приеме платежей через SberPay QR комиссия за эквайринг ниже на 20 процентов.

«Мы, вместе с нашими партнёрами, развиваем масштабный проект, который сделает оплату товаров и услуг в разы удобнее и безопаснее. А это значит, что еще больше наших клиентов смогут расплатиться за товар или услугу, даже если с собой нет карты или наличных», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

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