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В Томске открылась выставка кофейных стаканчиков

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В томской библиотеке «Дом семьи» открылась выставка стаканчиков для напитков навынос. Она включает 83 экспоната, среди которых есть брендированные стаканчики томских заведений, несколько экземпляров, расписанных лайнером и карандашами вручную, и даже стаканчик из турецкого Starbucks.

«В августе прошлого года я в одной из соцсетей я разместила сторис и спросила не собирает ли кто-то кофейные стаканчики и прочие сопутствующие предметы. Хотели сделать тематическую выставку в библиотеке. Мне написали из „Томского Обзора“ и рассказали, что уже несколько лет собирают коллекцию кофейных стаканчиков. Тогда мы и договорились о совместной выставке», — рассказала сотрудница библиотеки «Дом семьи» Валерия Тухватуллина.

По словам редактора «Томского Обзора» Василины Фаткулиной, собирать коллекцию редакция начала примерно в 2015 году. Как раз в это время в Томске стали массово открываться кофейни с авторскими стаканчиками.

«Потом, когда некоторые из кофеен закрывались, как тот же «Кафетериус» Лебедева, стаканчики и вовсе стало жаль выкидывать — они начали превращаться в самостоятельные артефакты. В какой-то момент в коллекции появились и экземпляры, разрисованные одним из редакторов «Томского Обзора», — поделилась Василина.

Помимо кофейных стаканчиков на выставке представлены тематические книги и манжеты-капхолдеры — специальные держатели, которые оберегают кожу рук от горячих стенок стаканчика.

Экспозиция будет доступна к просмотру до конца марта по адресу: ул. Железнодорожная, 32.

Фото: Валерия Тухватуллина

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