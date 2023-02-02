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Лучшие джазовые музыканты Кемерова дадут единственный концерт в Томске

Культура в Томске, Томские новости, вокал куда сходить культура послушать музыку в Томске Лучшие джазовые музыканты Кемерова дадут единственный концерт в Томске

В субботу, 4 февраля, в томском джаз-клубе Underground пройдет концерт Марины Мамедди (вокал) и резидентов проекта «Джазовая Среда» из города Кемерово, сообщают организаторы.

«Приезжает, без сомнения, джазовая элита наших соседей. Это молодые и лучшие музыканты Кемеровской области в этом жанре. Многие из них впервые будут выступать в Томске. Поэтому, считаю, что это знаковое событие для нашего города» — рассказал «Томскому Обзору» создатель и бессменный руководитель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

В этот вечер перед томичами выступят:

Музыканты исполнят хиты смус-джазовых исполнителей: Sade, Kenny G, Candy Dulfer, Spyro Gyro и других. Гостей вечера ждет мягкая, лиричная, но полная энергии и солнца музыка, «идеальная для просмотра самых красивых закатов, или вечера за чашкой кофе, или бокалом вина».

Концерт состоится 4 февраля в 20:00 по адресу: пр. Ленина, 46. Стоимость билетов — 950 рублей в основном зале, 250 рублей — в прилегающих. Приобрести их можно здесь.

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