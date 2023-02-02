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В Томской области утвердили программу стимулирования утилизации золошлаков

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Томская область утвердила первую в РФ программу, предусматривающую повышение объемов утилизации золошлаковых отходов V класса опасности. Она принята в рамках реализации Комплексного плана по повышению объемов утилизации золошлаков Правительства РФ.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в рамках программы предусмотрены три ключевых направления: ликвидация свалок золошлаков, дорожное строительство и производство строительных материалов.

По данным обладминистраци, Северская ТЭЦ и ГРЭС-2 ежегодно образуют 160 тыс. тонн золошлаковой смеси. Согласно новой программе к 2030 году в Томской области должны будут утилизироваться не менее 50% подобного рода отходов.

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