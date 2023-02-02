В феврале томичей вновь ждут на бесплатные экскурсии в музеи Томского политеха

2 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, их архива издания

В феврале в выходные томичей ждут бесплатные экскурсии в музейном комплексе Томского политеха.

Как уточняют в пресс-службе вуза, первая из них пройдет в субботу, 4 февраля, в 12.00 и 14.00 в минералогическом музее (первый корпус ТПУ, ул. Советская, 73), в 13.00 и в 15.00 — по мемориальному кабинету академиков В.А. Обручева и М.А. Усова (первый корпус ТПУ, ул. Советская, 73).

Через неделю, 11 февраля, в 11.00 и 13.00 томичей приглашают на бесплатную обзорную экскурсию по музею истории ТПУ (Главный корпус ТПУ, пр. Ленина, 30). В этот же день в 12.00 и 14.00 пройдет экскурсию по мемориальному кабинету академиков В.А. Обручева и М.А. Усова (первый корпус ТПУ, ул. Советская, 73).

Больше мероприятий пройдет 18 февраля. В 11.00 стартует экскурсия по палеонтологическому музею (первый корпус ТПУ, ул. Советская, 73), в 12.00 и 14.00 — по минералогическому музею (первый корпус ТПУ, ул. Советская, 73). Кроме того, всех желающих в 13.00 приглашают на обзорную экскурсию по музею физики (третий корпус ТПУ, пр. Ленина, 43), а также прогуляться по Главному корпусу (пр. Ленина, 30) на экскурсии «Тайны Главного» в 12.00 и в 14.00.

Еще одна обзорная экскурсия по музею истории ТПУ пройдет пятницу, 24 февраля, в 12.00 и 14.00 (Главный корпус ТПУ, пр. Ленина, 30).

В субботу, 25 февраля, в 13.00 вновь пройдут бесплатные обзорные экскурсии по музею физики (третий корпус ТПУ, пр. Ленина, 43) и «Тайны Главного» (Главный корпус, пр. Ленина, 30) — в 12.00 и 14.00.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 (3822) 70-56-71 или в сообщения официальной группы.

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