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В Томске выпустили «Блокнот краеведа»

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Томское независимое издательство «Макушин Медиа» выпустило «Блокнот краеведа». С помощью этой новинки любители исследовать городское пространство могут вести заметки об увиденном прямо во время прогулки.

На обложке из крафтового картона изображена одна из архитектурных достопримечательностей центра Томска. Это здание бывшего торгового дома «Кухтерин и сыновья», построенное по проекту известного сибирского архитектора Константина Лыгина в 1900 году. В начале ХХ века часть здания арендовали Казначейство и Казенная палата, на первом этаже работали магазины. Сегодня в архитектурном памятнике располагается городская администрация.

Здание бывшего торгового дома «Кухтерин и сыновья», где сейчас размещается администрация города
Фото: Серафима Кузина

«На „гаражках“ у нас регулярно спрашивали, выпускаем ли мы бумажные блокноты, связанные с томской тематикой. Поэтому решено было реализовать небольшой, но оригинальный проект в этом формате. Основное, на что сделали упор, это удобство ведения заметок на ходу, поэтому блокнот компактный, с оригинальной линовкой. Мы попробовали изначально структурировать те данные, которые может записывать человек на прогулке. Сэкономить время на написание большого количества слов, использовать чекбоксы или графы для повторяющейся информации вроде дат, количества этажей или материала здания, сделать небольшие скетчи интересных деталей декора на память — несколько вариантов линовок позволяют гибко подойти к вопросу заполнения страниц. В дальнейшем мы планируем развивать идею и выпустить универсальный „блокнот городского исследователя“», — рассказывает Василина Фаткулина, контент-редактор издательства «Макушин Медиа».

Разные варианты чекбоксов и линовок в блокноте
Фото: Серафима Кузина

Проект будет интересен для городских исследователей, краеведов и любителей журналинга. Купить новинку можно на маркетплейсе Ozon и в редакции «Макушин Медиа» в будние дни с 13.00 до 17.00 по адресу: пер. Совпартшкольный, 3, 3 этаж, офис 305. О своем визите необходимо предупредить заранее по номеру телефона: +7 983 232 2019.

«Блокнот краеведа» вышел в серии «Городское путешествие», включающей в себя книги, путеводители, открытки и другие полезные бумажные вещи.

Блокнот краеведа
Фото: Серафима Кузина

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