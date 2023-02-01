Холодная вода снова появилась в домах по пер. Б. Хмельницкого

1 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Холодную воду вновь подали в дома по пер. Б. Хмельницкого, 5/1, 8, 11, 12 и 12а, где ранее было выявлено повреждение водопроводных сетей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне бригада «Томскводоканала» заменила участок водовода, и в ранее отключенные от ресурса дома была подана холодная вода.

Повреждение было выявлено на сети, принадлежащей ООО «Фортуна». Департамент городского хозяйства администрации Томска добивался от предпринимателя проведения ремонта водовода. Собственник сети, от которой запитано несколько жилых многоквартирных домов, в пятницу пытался отремонтировать ее самостоятельно, однако устранить повреждение не смог. В итоге департамент городского хозяйства привлек к ремонту частной сети силы «Томскводоканала».

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