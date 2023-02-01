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«Томскдорстрой» продолжит ремонтировать дороги в Северске

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«Томскдорстрой» вновь победил в электронном аукционе по выбору подрядной организации для ремонта объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Северске.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, компания уже седьмой год является подрядчиком приоритетного, а затем национального дорожного проекта в закрытом городе. За это время «Томскдорстрой» привел в нормативное состояние около 33 км северских дорог.

В 2023 году в план национального проекта «Безопасные качественные дороги» включены 11 объектов ЗАТО Северск общей протяженностью 5 км. Ряд объектов — проезд Южный, улицы Предзаводская и Солнечная (от пр. Коммунистического до Южного проезда) — приведен к нормативу в 2022 году.

В этом году дорожникам предстоит отремонтировать проезжую часть на улицах 40 лет Октября (от ул. Свердлова до ул. Строителей), Пионерской, Пушкина (от ул. Горького до пр. Коммунистического), Горького, Строителей (от ул. Калинина до ул. Ленина), Северной, Курчатова (от ул. Ленина до пр. Коммунистического, четная сторона) и Коммунистическом проспекте (от ул. Первомайской до ул. Комсомольской).

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