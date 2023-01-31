В Томске до вечера 2 февраля перекроют движение на участке ул. Эуштинской

31 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

В Томске перекрыт участок дороги от пер. Буяновского до ул. Эуштинская, 59, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения продлится до 20.00 2 февраля и связано с устранением дефекта на участке квартальной тепловой сети, запитанной от тепломагистрали №2. На период проведения работ движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными знаками дорожного движения.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и заранее выбирать маршруты для движения.

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