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Менее 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 15 человек. 10 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 159295 случаев заболевания коронавирусом. 157656 заболевших выздоровели. 965 скончались.

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