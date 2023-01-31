Томичам покажут «Свободные дни»

Томский Обзор / Фото: 31 января 2023 // Фото: nkvdmuseum.ru

В субботу, 4 февраля, в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» состоится показ документального фильма «Свободные дни», в съемках которого приняли свидетели и жертвы сталинских репрессий.

Как уточняют организаторы, лента снималась в 2019–2020 году. Режиссёры — Гиури Джохадзе и Олеся Хороших — вместе с волонтёрами Музея истории ГУЛАГа приходили в гости к людям, ставших жертвами советских массовых репрессий, и расспрашивали о тех временах. В 2021 году лента попала в программу фестиваля «Артдокфест».

«Среди индийских слоников, немецкого сервиза, календарей с котятами и Сталиным — сотни мелочей. Подлинную историю разглядеть непросто. Жизнь, рассказанная за чашкой чая, как мозаика собирается в страшную историю страны», — говорится в описании фильма.

Лента рассказывает о трогательных взаимоотношениях представителей разных поколений — тех, кто пережил эти тяжёлые события, и тех, кто сегодня хранит о них память.

После показа гостей музея ждет обсуждение фильма с одним из его режиссёров — Олесей Хороших.

Мероприятие стартует 4 февраля в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 44. Просмотр фильма бесплатный по предварительной регистрации по ссылке.

«Следственная тюрьма НКВД» — первый музей в стране, посвященный истории массовых репрессий в СССР. Он был основан в 1989 году. Музей расположен в подвальном помещении здания, в котором в 1923–1944 годах находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД. До 2021 года Музей занимал часть помещений бывшей тюрьмы, но не имел достаточных площадей и необходимых условий для размещения обширной постоянной экспозиции. В начале 2022 года в музее началась масштабная реконструкция при содействии Фонда Памяти и Музея ГУЛАГа. Ремонт включал в себя и покупку новых помещений внутри здания. В итоге площадь музея увеличилась в два раза, что позволило разместить вдвое больше экспонатов.

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