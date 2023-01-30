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«Томское молоко» запустило производство сгущенки

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«Томское молоко» запустило первое в Томской области производство сгущенного молока, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора по развитию ООО Андрея Вальтера.

По его словам, проектная мощность цеха на базе предприятия составляет 250 кг продукции в час, однако в настоящее время «Томское молоко» выпускает порядка 100 кг в час, увеличение объемов производства предполагается после появления продукции в федеральных торговых сетях.

«На сегодняшний день мы запустили производство сгущенного молока по технологии ГОСТ, сейчас работаем над новинками с использованием этого же оборудования. Это сливки и вареное сгущенное молоко», — сказал Вальтер, не уточнив объема инвестиций в проект.

Ранее сообщалось, что запуск производства сгущенки «Томским молоком» был запланирован на лето 2022 года.

Вальтер пояснил, что запуск был отложен из-за проблем с поставкой зарубежного оборудования и создания рецептуры.

ООО «Томское молоко» зарегистрировано в 2011 году. Предприятие располагается в деревне Нелюбино в 40 км от Томска. Компания специализируется на выпуске молока, сметаны, творога, плавленых сыров, питьевых йогуртов, сырков. Владельцем «Томского молока» является бизнесмен Андрей Семкин.

По данным пресс-службы администрации Томской области, около 70% продукции «Томское молоко» реализует на рынке Томской области, остальная часть поставляется в Кемеровскую и Новосибирскую области. Согласно отчетности компании, в 2021 году выручка «Томского молока» превысила 1,5 млрд рублей.

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