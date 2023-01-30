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Томичей приглашают на дни памяти Владимира Захарова — основателя театра «2+КУ»

Культура в Томске, Томские новости, театр куда сходить 2+ку захаров куда сходить мероприятия интересные новости Томска Томичей приглашают на дни памяти Владимира Захарова — основателя театра «2+КУ»

На этой неделе в томском театре «2+КУ» снова пройдут дни памяти его основателя Владимира Захарова, погибшего при пожаре 1 февраля 2019 года.

«Всю эту неделю мы посвятим Владимиру и его творчеству. Каждый день мы будем делиться с вами фрагментами видео спектаклей Мастера и фильмов о нём, а также небольшими историями-воспоминаниями самого Захарова и его учеников», — говорится в сообщении в группе театра ВКонтакте.

В эти дни томичи смогут увидеть фильмы видеоверсии спектаклей «Как найти солнце», «История одной куклы», «Автостоп», «Про Ёжика», «Двое, трое», «Ручейные рассказки» и «Старая пластинка». Также в стенах театра будут проходить показы фильмов «Иллюзия» и предпоказ новой ленты о театре «В поисках солнца».

Владимир Захаров — основатель известного томского театра кукол «2+ку», трагически погибший при пожаре в хозпостройке театра. Подробнее о нем можно узнать из наших материалов Владимир Захаров. «У него был не театр, а целый мир» и «Принцип чтения. Владимир Захаров: «Скоро меня заменят ученики, а я буду сидеть на печи и книжки писать».

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