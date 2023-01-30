Томичке пришлось судиться с ТСЖ, чтобы исполнить приговор суда

30 января 2023 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительнице Томска пришлось судиться с товариществом собственников жилья, чтобы исполнить судебное решение и привести квартиру в первоначальный вид, сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов.

Ранее томичка сделала ремонт, соединив комнаты с лоджией. Комплекс работ включал вынос приборов отопления. Считая, что переустройство выполнено незаконно, администрация Советского

района Томска обратилась в суд с иском обязать гражданку привести жилище в первоначальное состояние, и выиграла его. По словам собственницы квартиры, проверку инициировал председатель ТСЖ. Он направил соответствующую жалобу в администрацию.

Исполнять судебное решение женщина взялась не сразу. Тем не менее, после беседы со служителем закона гражданка наняла бригаду, которая стала приводить квартиру в надлежащее состояние.

Но при переносе приборов отопления на прежнее место женщина столкнулась с препятствием — председатель ТСЖ отказал в допуске к инженерным сетям, чтобы отключить отопление в доме. Уточняется, что отказов было несколько — все в письменном виде.

В итоге женщина обратилась в суд с иском к ТСЖ и выиграла его.

«Исполнение данного решения могло затянуться в связи с тем, что председатель не хотел смириться с обязательством предоставить допуск к сетям. Однако пристав пояснила, что в этом случае ТСЖ придется

оплачивать исполнительский сбор и административные штрафы, а для юридических лиц суммы денежных взысканий гораздо крупнее, чем для граждан. В итоге руководитель предоставил доступ в подвал и дал

возможность отключить отопление и вернуть батареи на прежнее место», — говорится в сообщении.

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