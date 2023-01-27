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Киностудия имени Ролана Быкова снимет в Томске фильм

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Летом 2023-го года в Томске стартуют съемки фильма «Жестокое небо». Об этом губернатору Томской области Владимиру Мазуру рассказали директор киностудии детских и юношеских фильмов имени Ролана Быкова Юрий Овчинников и артист театра и кино Олег Комаров.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на встрече обсуждались планы съемок и процесс подготовки к ним. По словам кинематографистов, предварительный этап длится уже полтора года, а сами съемки начнутся летом.

Отвечая на вопрос, почему регион был выбран местом для съемок Юрий Овчинников сказал: «У Томской области есть неоценимые вещи для кинематографа — природа, леса, уникальные архитектурные достопримечательности. А правда в кино очень важна».

В основу фильма легли сложности семейных взаимоотношений между отцом и сыном.

«Главный герой — столичный журналист Кирилл, которого сыграет Олег Комаров, приезжает в Томск, чтобы показать общую беду сибирских регионов — лесные пожары. Кирилл вместе с сыном летит на легком самолете вглубь тайги и оказывается в плену огня. Авторы фильма показывают, как в экстремальных ситуациях происходит сближение отца и сына», — говорится в сообщении.

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