Томичей приглашают поговорить об истории города в старинном доме

27 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков, из архива издания

В субботу, 28 января, в пространстве проекта «Томская гостиная» пройдет лекция гида Александр Власенко об истории Томска в контексте творческих личностей города, сообщают организаторы.

На встрече Александр расскажет о жизни и судьбе историю старинного дома, в котором находится гостиная. Гости встречи также узнают о том, кто работал в Театре имени Луначарского в Томске под псевдонимом «Алвегов», намечалась ли свадьба у Г. С. Батенькова и почему не состоялась.

По словам гида, за интересными историями он также заглянет в путеводитель «Путешествие по Елани». Книга вышла весной 2022-го года в независимом издательстве «Макушин Медиа». Путеводитель посвящен самым известным памятникам деревянной архитектуры одного из районов исторического центра города.

«И всё это будет происходить в уютной, домашней атмосфере, за чашечкой чая, в окружении картин и старины!», — говорит Александр.

Встреча пройдет 28 января в 16.00 по адресу: ул. Алексея Беленца, 5, кв. 3. Стоимость посещения — 900 рублей по предоплате. Записать можно по телефону: +7-913-815-4867.

Подробнее о проекте «Томская гостиная» читайте в нашем материале по ссылке.

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