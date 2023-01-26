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На ул. Красноармейской в Томске отреставрируют ворота у деревянных памятников архитектуры

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В Томске на ул. Красноармейской отреставрируют ворота и заборы у деревянных зданий. Работы будут проводиться в рамках создания на участке от пр. Кирова до ул. Герцена пешеходного туристического маршрута по поручению и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на ул. Красноармейской расположены деревянные памятники архитектуры, находящиеся в неплохом состоянии. Для создания пешеходного маршрута на этом участке необходимо отреставрировать деревянные заборы и ворота. Уточняется, что некоторые из них тоже относятся к историческим.

— Мы рассматриваем разные варианты пешеходных зон. Это хороший уголок города с историческими зданиями, которые сохранились в приличном состоянии. Они могли бы стать привлекательным туристическим местом. Но нужно подтянуть внешний вид, приведя в порядок ворота и заборы. Зачастую они являются частной собственностью, но владельцы не в силах самостоятельно провести ремонт, — поделился и.о. главы департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергей Чиков.

По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты финансирования ремонта — от спонсоров и волонтеров до проекта Туркода.

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