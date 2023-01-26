В Томской области разработают муниципальные программы по развитию туризма

26 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области планируют разработать программу развития внутреннего и въездного туризма на территориях. Такое поручение дал сегодня, 26 января, губернатор региона Владимир Мазур главам муниципалитетов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

— Туризм содействует развитию до 50 смежных отраслей, способствует росту малого бизнеса, создает дополнительные рабочие места. У каждого города и района должны быть собственные туристические маршруты. И сложные, как туры по Васюганским болотам, и более доступные туры выходного дня, – рассказал глава региона.

По словам Владимира Мазура, преимущество Томской области в уникальности территорий. Он также отметил успешные мероприятия региона, которые привлекают туристов — «Праздник Топора» в Томском районе и «Этюды Севера» в окрестностях Парабели.

— Фестивальные площадки пользуются популярностью не только в дни мероприятий, но и круглый год. Так, «Янов хутор» в Первомайском районе, несмотря на отдаленность от областного центра, встретил сотни гостей в новогодние каникулы, — говорится в сообщении.

Обсуждение концепции прошло в рамках стратегической сессии по развитию внутреннего и въездного туризма, которая сегодня проходит в пространстве коллективной работы «Точка кипения».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».