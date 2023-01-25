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Томичей приглашают поговорить о современном искусстве

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В Томске с 4 февраля по 10 апреля пройдет II городской фестиваль современного танца «И это, по-твоему, искусство?». Мероприятие стартует с фотовыставки и public talk, сообщают организаторы.

Экспозиция будет работать 4 и 5 февраля в пространстве «Зелёная улица» (ул. Усова, 4). Автором работ стал один из участников лабораторий фестиваля прошлого года, член арт-группировки «Танц.Товарищество», фотограф Дмитрий Сорокин.

— На выставке будут представлены фотографии перформансов, поставленных во время прошлогодних лабораторий «Танцовщики и художники». Фотограф запечатлел рабочие моменты, которые не показывались на публике. Также на выставке будут транслироваться кинотанцы арт-группировки «Танц.Товарищества», — рассказала Полина Вязовая, директор фестиваля.

Кроме того, 4 и 5 февраля здесь же пройдет public talk, участники которого обсудят четыре темы: «Частные инициативы в креативном поле: важно и возможно», «О профессии танцовщика современного танца: как попасть в дэнс компани мечты», «Проект „Танец и современность“ — практики движения в публичных пространствах» и «Современное искусство Сибири». Спикерами выступят Полина Вязовая, директор фестиваля, Екатерина Теплова-Юрчук, куратор фестиваля, Ксения Беленкова, хореограф, педагог соматических практик партеринга, педагог магистратуры ТГУ, и Анастасия Куклина, культуролог, автор и руководитель фестиваля «мУкА. Склады искусства», зам.директора по творческой деятельности Института искусств и культуры ТГУ.

Продолжится фестиваль лабораториями, показами кинотанца российских танцевальных художников, лекциями, мастер-классами, резиденцией современного танца с постановкой от московского хореографа Виктории Арчаи. Завершит программу вечер современной хореографии с показом танцевального спектакля.

На фестиваль приглашаются все желающие, вход свободный. Подробности можно узнать в группе проекта ВКонтакте.

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