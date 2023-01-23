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Объявление о продаже игровой приставки помогло томским приставам найти злостного алиментщика

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В Томской области судебные приставы нашли алиментщика, который задолжал своему ребенку более 800 тыс. рублей, с помощью интернет-сервиса частных объявлений.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, должник всячески уклонялся от встреч с судебным приставом, не отвечал на телефонные звонки и не проживал по месту регистрации. В результате его объявили в розыск по линии ФССП.

Пристав узнал, что должник может жить в доме своей второй супруги в поселке Дзержинском. Но визит на этот адрес эффекта не дал: женщина сказала, что не видела мужа два года. Более того, ее слова подтвердили соседи.

Вскоре пристав выяснил, что должник пользуется интернет-сервисами частных объявлений, где он выставил на продажу игровую приставку.

«Именно эта вещь и стала поводом для встречи служителей закона с должником. Чтобы продать устройство, алиментщик пригласил „покупателей“ к себе, а именно — в тот самый дом в Дзержинском, куда уже приходил пристав», — говорится в сообщении.

Встретившись с должником приставы потребовали проехать с ними в отделение по Кировскому району. Приставка, принадлежащая нарушителю, была арестована и изъята.

В отделении судебных приставов мужчина дал необходимые объяснения. Также его предупредили об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. На данный момент долг составляет более 800 тыс. рублей. Если алиментщик не предпримет мер для его оплаты, будет возбуждено дело об административном правонарушении, а в дальнейшем — уголовное дело.

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