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Более 20 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 8 человек. 4 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 159038 случаев заболевания коронавирусом. 157523 заболевших выздоровели. 964 скончались.

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