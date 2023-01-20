Томские альпинисты совершили восхождение по замершим водопадам Алтая

В новогодние праздники группа альпинистов из Томска, Москвы и Омска побывала на Алтае и совершила восхождения по замершим водопадам в долине реки Чулышман и ее притока реки Башкаус.

Как сообщает один из томских участников, председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, экспедиция проходила с 30 декабря по 8 января. За это время погодные условия сильно менялись, что осложняло дорогу альпинистам:

«Если 2022 год проводил температурами -15,-10 С°, то 2023 встретил погодой в -5,-1 С°. В последние дни выезда и вовсе было до +6, а ночью шел дождь. Интересно, что снег не таял и не становился липким, но избыток воды на водопадах доставлял хлопот. Из-за этого не смогли пройти Верхний Кулузун. Также сильно промыло лед на Башкаусе, и приходилось каждый день искать новую переправу. При всем этом снега в районе Кату-Ярыка не бывало много (по колено), ниже села Коо его сильно меньше», — рассказывает Иван Темерев.

Помимо ручьев Саратун и Бахчит, экстремалы прошли четыре уже знакомых им водопада и несколько новых. Иван отмечает, что вместе с профессионалами совершали восхождение и «пионеры». Для них тренировочные занятия проводились с верхней страховкой.

Уже в следующем месяце группа вновь собирается в экспедицию в район перевала Кату-Ярык, который представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман. Путешествие продлится с 17 по 26 февраля.

Водопад Нижний Кулузун Фото: предоставлено Иваном Темеревым

Восхождение на ручье Бахчит Фото: предоставлено Иваном Темеревым

Занятия на связках для «пионеров» Фото: предоставлено Иваном Темеревым

Переход реки Башкаус Фото: предоставлено Иваном Темеревым

Водопад Восторг Фото: предоставлено Иваном Темеревым

Участники новогодней экспедиции Фото: предоставлено Иваном Темеревым

Фото: предоставлено Иваном Темеревым

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