Музей «Точка гравитации» приглашает на мультимедийную выставку «Посвящение космонавтике»

20 января 2023 / Томский Обзор

Поразмышлять о бескрайнем космосе и месте человека во Вселенной, представить жизнь на планетах вне Солнечной системы и восхититься мировидением известного российско-британского медиахудожника Виталия Виноградова позволяет выставка «Посвящение космонавтике» в Музее науки и техники «Точка гравитации».

Там, на неведомых планетах

Триптих «Цифровой космос» — три картины Виталия Виноградова в стиле «схематизм», основоположником которого является сам художник. Виноградов вдохновился узорами и красотой микросхем и микрочипов. Он считает, что в эпоху информационной перегруженности важно передавать суть смыслов максимально лаконично.

Названия — «Глубокий космос», «Альфа-Центавра», «Космическая станция» — говорят сами за себя.

— В основе сюжета выставки — раздумья художника о том, в какие космические просторы в будущем может отправиться человечество, и какие формы жизни можно там встретить, — поясняет Юлия Логиновская, методист Музея науки и техники «Точка гравитации». — Художник показывает хрупкость новых форм жизни на экзопланетах в созвездии Альфа-Центавра — мы видим бабочек, на их крыльях просматриваются знакомые узоры микросхем как код или шифр бытия.

Заглянуть вглубь себя

Центр экспозиции — три медиаскульптуры в стиле техно-арт, каждая несет в себе целый пласт философских учений.

Особенностью скульптуры «Человек» является трость — художник подчеркивает, что всем нам нужна опора. Второй оригинальный элемент — экран в области диафрагмы, где сосредоточена душа. Это проекция внутреннего мира человека, мы можем заглянуть в то, чем наполнена его духовная жизнь. Повод задуматься — а что мы несем в себе?

Главной фигурой выставки является скульптура Кентавра, одновременно отсылающая к античной мифологии и к космосу (зодиакальное созвездие Стрельца, которое древним грекам представлялось в виде кентавра). Это биокиборг, в котором соединены природное и техническое — мы видим его остов, синие светодиодные провода обрисовывают его силуэт. Также мы видим на теле скульптуры горящее созвездие Стрельца как мечту об Альфа Центавре.

Наконец, третья скульптура — «Мозг», не случайно человеческий мозг и Вселенная считаются двумя сложнейшими природными системами.

Техно-арт и лекции философов

Увидеть работы художника такого уровня в Томске — само по себе событие, а Музей науки и техники «Точка гравитации» стал самым подходящим пространством для демонстрации выставки: техно-арт как направление современного искусства базируется на современных технологиях и передовых научных достижениях.

— Выставка будет интересна всем, кто увлекается современным искусством, в первую очередь она привлекает студентов и молодежь, — рассказывает Юлия Логиновская. — Планируем научно-популярные лекции по каждой из тем — о человеке, о тайнах мозга, о киборгизации, с которыми выступят философы из ТГУ. Ждем всех желающих!

28 января в 16:00 на выставке пройдет лекция «Разбираемся в человеках: transhuman, posthuman и киборги». Во время беседы мы постараемся понять, каким видят человека будущего исследователи и визионеры, чем отличается трансчеловек от постчеловека. А, быть может, мы уже киборги прямо сейчас?

Лектор – к.ф.н., доцент, зав. каф. проблем гуманитарной информатики Философского факультета НИ ТГУ, лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры (2017) Надежда Николаевна Зильберман.

Выставка будет работать до 28 февраля 2023.

Вся актуальная информация здесь: https://vk.com/tomsk_gravity.

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