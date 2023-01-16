В этом году крещенские купания пройдут на берегу Томи

16 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В этом году в Томске крещенские купания пройдут на правом берегу Томи в районе пересечения улиц Трифонова и Мусы Джалиля. Традиционно они начнутся в полдень с освещения воды и продлятся до 20:00. Об этом сообщает Томская епархия.

Ранее говорилось, что в канун Крещения подрядчики мэрии расчистят подъезды к месту купания. Предполагается, что 19 января здесь установят палатки для переодевания, купель и будет организовано дежурство спасательных служб.

Также окунуться в прорубь томичи смогут и за городом. Купели будут организованы в Первомайском районе на озере в пос. Беляй — с 12.00 до 20.00 и в с. Комсомольск — с 14.00 до 20.00.

На реке Чулым в пос. Берегаево купель будет открыта с 11.00 до 18.00, а на озере в с. Семилужки — с 11.00 до 16.00.

В с. Ново-Кусково Асиновского района иордань будет обустроена на территории храма великомученика Георгия Победоносца, здесь можно будет окунуться с 10.00 до 20.00.

В д. Терсалгай купания пройдут на р. Бакса, купель будет открыта с 12.00 до в 18.00.

Приход храма Космы и Дамиана при доме-интернате для инвалидов и престарелых «Лесная дача» в пос. Победа Шегарского района организует крещенские купания на озере Лебяжье с 14.00 до 20.00.

Ночные купания состоятся в п. Тегульдет с 00.00 до 02.00 на роднике Омега.

По техническим причинам в этом году не будет купаний в с. Коларово.

В сообщении отмечается, что рядом со всеми купелями во время крещенских купаний будут дежурить сотрудники МЧС и полиции.

Напомним, крещенские купания уже два года не проводились в Томске в связи с ковидными ограничениями. Традиционно они проходили на Белом озере. Однако в этом году вода в нем не соответствуют требованиям, поэтому было выбрано новое место для проведения обряда.

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