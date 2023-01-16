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Удаленное село Новый Тевриз «засветилось» в мобильной сети МегаФона

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Здесь появился мобильный интернет, а также улучшена голосовая связь для жителей, которых отделяют от крупных населенных пунктов километры Васюганских болот.

Новый Тевриз расположен в Каргосокском районе, добраться сюда можно только на вертолете летом, а при минусовых температурах по зимнику. В селе проживают не более 60 человек, их работа связана с вахтой на нефтегазодобывающих предприятиях севера Томской области. Голосовая связь 2G впервые появилась в Новом Тервизе более 5 лет назад. Все это время МегаФон остается единственным оператором, который предоставляет услуги связи локальным абонентам.

«В конце декабря специалисты модернизировали действующее оборудование базовой станции, расширили покрытие сети и впервые запустили передачу данных. Благодаря мобильному интернету жители могут выходить в сеть и пользоваться всеми услугами связи, даже за сотни километров от крупных населенных пунктов», – отмечает Марк Малахов, директор МегаФона в Томской области.

В рамках развития северных территорий Томской области МегаФон также обеспечивает мобильную связь и интернет в поселках Средний Васюган, Новый Васюган, Мыльджино, Усть-Чижапка, Старая Березовка. По данным оператора, передачей данных абоненты здесь пользуются на 30% больше, чем в городах. В 2022 году в среднем 1 абонент Каргосокского района генерировал в месяц около 22 Гб, а разговаривал почти 40 минут.

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