Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 января 2023 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 25 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 31 человека. 2 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158833 случаев заболевания коронавирусом. 157401 заболевший выздоровел. 963 скончались.



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