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Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 25 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 31 человека. 2 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158833 случаев заболевания коронавирусом. 157401 заболевший выздоровел. 963 скончались.

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