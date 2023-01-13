Минкультуры одобрило заявку Томской области на разработку документации для восстановления Воскресенской церкви

13 января 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба обладминистрации

Министерство культуры РФ одобрило заявку Томской области на финансирование разработки проектной документации для реставрационных работ по сохранению Воскресенской церкви в селе Тогур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, на эти цели из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры» будет выделено 6,958 млн рублей. Сейчас ведется поиск подрядчика.

Храм в честь Воскресения Христова является объектом культурного наследия. Он был построен в 1818 году. Строили церковь около 30 лет, кирпичные стены почти метровой толщины покоятся на основании из просмоленных лиственниц. По некоторым данным, за основу проекта храма был принят переработанный в стиле сибирского барокко проект Петропавловского собора в Барнауле, составленный по проекту томского губернатора и епархиального архитектора К.Г. Турского.

В пресс-службе уточняют, что регион также запрашивал финансирование на разработку проектной документации для двух памятников в Нарыме, здания бывшей гостиницы «Северная» на проспекте Ленина, 86 в Томске. Также подана заявка на выделение средств для противоаварийных мероприятий в здании «Семинария Духовная» на Никитина, 8, стр. 4, 5 и церкви в Нагорном Иштане.

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