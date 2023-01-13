Минкультуры одобрило заявку Томской области на разработку документации для восстановления Воскресенской церкви
Министерство культуры РФ одобрило заявку Томской области на финансирование разработки проектной документации для реставрационных работ по сохранению Воскресенской церкви в селе Тогур.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, на эти цели из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры» будет выделено 6,958 млн рублей. Сейчас ведется поиск подрядчика.
Храм в честь Воскресения Христова является объектом культурного наследия. Он был построен в 1818 году. Строили церковь около 30 лет, кирпичные стены почти метровой толщины покоятся на основании из просмоленных лиственниц. По некоторым данным, за основу проекта храма был принят переработанный в стиле сибирского барокко проект Петропавловского собора в Барнауле, составленный по проекту томского губернатора и епархиального архитектора К.Г. Турского.
В пресс-службе уточняют, что регион также запрашивал финансирование на разработку проектной документации для двух памятников в Нарыме, здания бывшей гостиницы «Северная» на проспекте Ленина, 86 в Томске. Также подана заявка на выделение средств для противоаварийных мероприятий в здании «Семинария Духовная» на Никитина, 8, стр. 4, 5 и церкви в Нагорном Иштане.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».