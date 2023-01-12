Томичам покажут документальный фильм о Дэвиде Боуи

В субботу, 14 декабря, томский киноклуб «Музыка больших экранов» проведет очередной показ. Его участники увидят фильм «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» режиссёра Бретта Моргена, вышедший 2022 году.

«Вторая неделя января целиком связана с великим Дэвидом Боуи. 8 января он появился на свет, 10-го — покинул этот мир», — сообщают организаторы.

Фильм представит большой и подробный рассказ о Дэвиде Боуи, знаменитом своими экспериментами в разных музыкальных жанрах и частыми сменами имиджа, а также о его творческих исканиях в других направлениях, например, в кино и живописи.

«О Боуи снято несколько документалок (и некоторые из них мы уже смотрели), но этот фильм стал первым, созданным с одобрения наследников артиста, поэтому режиссёр получил доступ к архиву из пяти миллионов различных предметов, включая картины, рисунки, записи, фотографии, фильмы и дневники. Плюс во всему, музыкальным оформлением фильма занимался Тони Висконти — продюсер, много лет работавший с Боуи. Кроме главного героя, в фильме появляется масса его коллег», — уточняют организаторы.

Показ фильма состоится 14 января, в 19:15, в Академии Фотографии (Гагарина, 41). Стоимость входа определяют сами зрители. Перед просмотром со вступительным словом выступает модератор, а после все желающие могут задать ему вопросы или сами высказаться об увиденном.

Киноклуб «Музыка больших экранов» впервые заработал в Томске около 10 лет назад. Руководитель проекта - главный редактор журнала «Новый рок» Александр Арляпов. Показы проходят в фотошколе «Академия фотографии». Их тематика всегда околомузыкальная. Репертуар отбирается с опорой на разные факторы — это и новинки, появившиеся в свободном доступе, и запросы публики, и приуроченные к каким-то событиям показы.

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