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Томичей приглашают на колядки с «Окрутниками»

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В субботу, 14 января, в Первом музее славянской мифологии пройдут традиционные колядки с участием фольклорного театра «Окрутники» Алексея Блинова и Анны Понкратовой (Москва). Гостей мероприятия ждет интерактивная программа, подготовка костюмов и прогулка по улице Бакунина, сообщают организаторы.

Мероприятие стартует в 14.00 с интерактивной программы по разучиванию колядок с Центром сибирского фольклора и мастер-класса по изготовлению колядовочных масок от «Окрутников». Затем начнётся подготовка к колядованию: участники мероприятия нарядятся, а еще их угостят чаем с травами из угольного самовара и ароматными пирожками.

В 16.30 пройдут сами колядки, в рамках которых гости мероприятия пройдут по улице Бакунина. Организаторы рекомендуют взять с собой мешки для подношений, а еще шумовые музыкальные инструменты (но можно и рояль), маски и тулупы шиворот-навыворот.

После колядок участники вернутся в музей, где их будет ждать колядовочный костёр. Здесь же стартует детская программа от музыкального педагога Дарьи Рынковой. Мероприятие завершится пиром с песнями, плясками, играми и поеданием того, что было наколядовано.

Стоимость участия: 650 — 950 рублей, детям до 5 лет бесплатно, купить билеты можно по ссылке.

А вот так колядки в Первом музее славянской мифологии прошли в прошлом году:

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