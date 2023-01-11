Хирурги томской ОКБ впервые восстановили молочную железу пациентке после онкологического заболевания

11 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В Томской областной клинической больнице впервые выполнили уникальную микрохирургическую операцию по восстановлению пациентке ранее утраченной после онкологического заболевания молочной железы, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Ранее пациентке в связи с онкологическим заболеванием было выполнено удаление молочной железы. Оставшаяся здоровая молочная железа у пациентки была в состоянии гигантомастии, то есть происходило чрезмерное увеличение ее размера, и из нее с помощью микрохирургической техники мы провели реконструкцию ранее удаленной железы, и получили две нормального для женщины объема молочные железы, а также вернули пациентке пропорциональные женственные очертания», — рассказал заведующий отделением пластической хирургии областной клинической больницы Илья Казанцев.

Первую операцию по одномоментной реконструкции молочной железы после удаления злокачественной опухоли методом «болюсного» липофилинга (пересадка сразу больших объемов жировой ткани) начали проводить специалисты областного онкодиспансера в начале прошлого года. Специалисты отделения реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ совместно с коллегами из онкодиспансера принимали активное участие в разработке данного метода. Кроме того, томские медики запатентовали его. В 2022 году онкологи провели пять подобных операций.

Реконструктивные операции выполняются по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС — полностью бесплатно для пациентов. Для этого необходимо направление установленной формы из поликлиники по месту жительства.

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