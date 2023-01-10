Томичей приглашают посмотреть на глобус Луны и золото дураков

Музеи Томского политеха организуют бесплатные экскурсии для всех желающих. Они будут проходить в январе по субботам, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы благодарим всех, кто посетил наши музеи в новогодние каникулы, — экскурсии собрали 240 человек. Тем, кто не успел этого сделать, предлагаем узнать об истории старейшего технического вуза за Уралом и познакомиться с его музейными коллекциями в субботние дни января», — говорят в комплексе музеев ТПУ.

На экскурсиях посетители увидят старинную мебель, механизмы и устройства конца XIX — начала XX веков, уникальную коллекцию минералов, зачетки первых студентов, книги и многое-многое другое. Среди экспонатов, например, глобус Луны, эталон аршина 1806 года, челюсть акулы, пирит — он же золото дураков.

Так в субботу, 14 января, в 12.00 и в 14.00 пройдут обзорные экскурсии по музею истории ТПУ (Главный корпус, пр. Ленина, 30), минералогическому музею (корпус № 1, ул. Советская, 73) и музею физики (корпус № 3, пр. Ленина, 43).

Через неделю, 21 января, в 12.00 и в 14.00 — экскурсии «Тайны Главного» (Главный корпус, пр. Ленина, 30), по палеонтологическому музею (корпус № 1, ул. Советская, 73), музею физики (корпус № 3, пр. Ленина, 43).

Затем 28 января в 12.00 и 14.00 состоится обзорная экскурсия по мемориальному кабинету академиков В.А. Обручева и М.А. Усова (корпус № 1, ул. Советская, 73).

Чтобы попасть на бесплатную экскурсию необходимо предварительно записаться по телефону +7 (3822) 70-56-71 или написать в сообщения официальной группы комплекса музеев ТПУ. Количество мест ограничено.

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