«Аватар. Путь воды» начнут показывать в томских кинотеатрах с 12 января

Томский Обзор / Фото: 9 января 2023 // Фото: flickr.com

Томские кинотеатры открыли продажу билетов на показы фильма «Аватар. Путь воды». Сеансы будут проходить с четверга, 12 января, в формате 2D.

«Просим обратить внимание, что это не формат IMAX, поскольку компания IMAX покинула Россию, а именно она контролирует дистрибуцию и показ фильмов в своем формате», — отметили в кинотеатре «Киномакс», где лента будет транслироваться в рамках услуги предоставления кинозалов в аренду. Посмотреть кино здесь можно будет в 11.20, 15.00, 18.30 и 22.00.

В Goodwin Cinema и Kinopolis фильм покажут в рамках «Киноклуба». Здесь сеансы будут проходить в 11.20, 14.45, 18.10 и 21.35.

Мировая премьера фильма «Аватар. Путь воды» состоялась в декабре 2022 года. Права на фильм принадлежат компании Disney, которая не давала разрешения на прокат ленты в России.

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