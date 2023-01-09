18+
18+
РЕКЛАМА

«Аватар. Путь воды» начнут показывать в томских кинотеатрах с 12 января

Кино, Отдых, Томские новости, кино куда сходить отдых аватар отзывы прокат «Аватар. Путь воды» начнут показывать в томских кинотеатрах с 12 января

Томские кинотеатры открыли продажу билетов на показы фильма «Аватар. Путь воды». Сеансы будут проходить с четверга, 12 января, в формате 2D.

«Просим обратить внимание, что это не формат IMAX, поскольку компания IMAX покинула Россию, а именно она контролирует дистрибуцию и показ фильмов в своем формате», — отметили в кинотеатре «Киномакс», где лента будет транслироваться в рамках услуги предоставления кинозалов в аренду. Посмотреть кино здесь можно будет в 11.20, 15.00, 18.30 и 22.00.

В Goodwin Cinema и Kinopolis фильм покажут в рамках «Киноклуба». Здесь сеансы будут проходить в 11.20, 14.45, 18.10 и 21.35.

Мировая премьера фильма «Аватар. Путь воды» состоялась в декабре 2022 года. Права на фильм принадлежат компании Disney, которая не давала разрешения на прокат ленты в России.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Праздник на льду. Где в Томске можно покататься на коньках этой зимой

9 января 2023
Томские новости

В Томском Доме искусств открылась выставка авторских новогодних игрушек

29 декабря 2022
Томские новости

В Томске открывается новая точка сети китайских лапшичных «Дыхание вока»

15 декабря 2022
Томские новости

Единый социальный проездной билет заменят денежными выплатами

23 декабря 2022
Томские новости

«ЮТэйр» с 8 января запустит рейсы из Нижневартовска в Томск и Екатеринбург

15 декабря 2022
Томские новости

На 85-м году жизни скончался ветеран томского футбола Иван Иценко

4 января 2023
Томские новости

Двое погибли при пожаре в пер. Базарном в Томске

26 декабря 2022
Томские новости

Самый длинный каток в мире открылся в Новосибирске при участии Сбербанка

26 декабря 2022
Томские новости

В канун Рождества в Томске пройдет поэтический вечер

5 января 2023