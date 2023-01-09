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Главу района в Томской области, банкира и экс-депутата будут судить по делу о взяточничестве

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Следственное управление СКР по Томской области завершило расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении главы Томского района, предпринимателя и директора регионального филиала одного из российских банков, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 2016 года по 2017 год обвиняемые (будущий чиновник и его партнер по бизнесу — прим.ред.), являясь совладельцами коммерческой организации, занимающейся строительством домов, дали взятку в 3,7 млн рублей и $50 тыс., а также автомобиль Toyota Camry за 1,3 млн рублей директору томского филиала одного из российских банков», — говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры Томской области, банкир получил взятку за заключение двух мировых соглашений по делу о взыскании долга по кредиту со строительной организации взяткодателей.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Дела направили в Ленинский районный суд Томска.

Информированный источник уточнил «Интерфаксу», что одними из фигурантов являются глава Томского района Александр Терещенко и его партнер по бизнесу — бывший депутат Законодательной думы Томской области Сергей Агеев, который в 2021 году стал обвиняемым по делу о мошенничестве и незаконном хранении оружия.

Третьим фигурантом, по данным источника, является Игорь Шелевой, которого назначили директором Томского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в 2015 году. В 2020 году он получил условный срок по делу о злоупотреблении полномочиями.

У «Интерфакса» пока нет официального подтверждения информации о личности фигурантов.

Ранее сообщалось, что Терещенко является обвиняемым по уголовному делу о подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово.

Чиновник, по версии следствия, с указания заместителя губернатора Томской области уговорами и давлением склонил своего заместителя к оплате работ по возведению школы, несмотря на многочисленные нарушения при строительстве.

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