В новом году томичи стали меньше жаловаться на проблемы с маршрутками

В новогодние выходные жители Томска меньше, чем в прошлом году, обращались с жалобами в Центр организации и контроля пассажироперевозок, сообщает пресс-служба мэрии.

«Количество жалоб, поступивших в новогодние выходные, почти на 16% меньше, чем в первые дни прошлого года», — рассказала председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

Также в новогодние праздники томичи обращались в Центр с жалобами на долгое ожидание автобусов на остановке. Так, по маршруту № 36/37 поступило 5 обращений, по маршруту №11 — 4 обращения, по № 30/33 — 2, еще по одной жалобе получили маршруты № 8/9, 19 и 29. По всем нарушениям перевозчикам будут предъявлены штрафные санкции в рамках заключенных муниципальных контактов.

По словам Ольги Свахиной, томичи стали чаще обращаться в Центр с вопросами справочного характера. Количество таких обращений выросло на 7%.

Кроме того, в новогодние выходные сотрудники департамента городского хозяйства и Центра организации и контроля пассажироперевозок проверили 119 единиц транспорта, курсирующих по 21 маршруту. Специалисты обращали внимание на пассажиропоток, санитарное состояние транспорта, соблюдение правил посадки и высадки пассажиров.

Кроме этого, график движения городского общественного транспорта ежедневно контролировался посредством автоматизированной программы диспетчерского контроля.

В сообщении уточняется, что проверки не выявили нарушений по санитарному состоянию. Со 2 по 6 января пассажиропоток по всем направлениям в городе составлял 1 балл (по пятибалльной шкале), — в автобусах было занято менее половины посадочных мест. В воскресенье, 8 января, на остановке ТГАСУ пассажиропоток составил также 1 балл, по маршруту № 20 и 33 — 2-3 балла (все сидения в автобусе заняты, несколько человек стоят в салоне).

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