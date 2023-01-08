Томичей ждет снег с дождем
8 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов
Сегодня и завтра, 8 и 9 января, в Томске ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«Ожидаются сильный снег, мокрый снег с дождем, отложение снега, усиление ветра до 19-24 м/с», — говорится в сообщении.
Также прогнозируется резкое похолодание, в связи с чем возможны сильная гололедица, снежные заносы.
Томичам рекомендуют отказаться от использования личных автомобилей и соблюдать меры безопасности.
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