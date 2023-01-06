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Акция «Елки для буренки» снова пройдет в Томске

Агропром, В мире животных, Томские новости, Экология, елки буренки томск заварзино Акция «Елки для буренки» снова пройдет в Томске

Акция «Елки для буренки» снова пройдет в Томске. Новогодние деревья станут витаминным кормом для коров племзавода «Заварзинский», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Вывоз елей с контейнерных площадок в поселок Мирный, где расположено предприятие, начнется с 9 января 2023 года. После чего их измельчат при помощи экструдера, превратив в витаминную муку. Такую добавку используют для подкормки коров и телят. Полученной муки хватает на несколько месяцев использования (в зависимости от количества сданных деревьев) и обеспечения 300-400 животных.

Организатор акции, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, напоминает, что деревья нужно будет очистить от мишуры и украшений, не заматывать в пленку, и оставить на контейнерной площадке, не помещая в контейнеры.

«Елки для буренки» устраивают в Томске с 2013 года. Тогда было собрано 1500 деревьев, в 2014-м — уже 2,5 тыс, в 2015-м — 3,5 тысячи, в 2016 году — около 2 тыс., в 2017 году собрали более 3 тыс. елей и пихт. В 2018-м количество сдаваемых деревьев снова начало падать — до 2,5 тысяч.

В 2022 году томичи отправили на витаминную подкормку всего 1 070 новогодних елей и пихт — на 30% меньше, чем в 2021-м. Причиной такого падения специалисты называют подорожание деревьев на новогодних базарах и переход на многоразовые искусственные елки, более доступные по цене.

В этом году акция продлится до 1 февраля 2023 года. Ее партнерами выступают региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и компании-подрядчики, занимающиеся сбором и вывозом отходов.

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