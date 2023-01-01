Почти 20 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 января 2023 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 27 человек. 3 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158610 случаев заболевания коронавирусом. 157109 заболевших выздоровели. 955 скончались.



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