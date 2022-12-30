В Томске устранили дорожные дефекты у Коммунального моста

30 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Минувшей ночью подрядчик устранил дорожный дефект на подъезде к Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Укладка и утрамбовка холодных смесей с улучшенными качествами выполнялась в ночное время и в ограниченный промежуток времени, чтобы минимизировать неудобства для томичей. Все работы проводились за счёт подрядчика.

На объекте, несмотря на выходные и праздничные дни, продолжается капитальный ремонт. На этот период руководство ООО «РСТ-мост» назначило ответственных дежурных на случай непредвиденных ситуаций.

Напомним, что устройство подходов к Коммунальному мосту происходило зимой, в связи с этим покрытие проезжей части выполнено во временном варианте. Из-за большого машинопотока, перепадов температуры и несоблюдения большегрузами тоннажа на въездах возникли дорожные дефекты.

Ремонт моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок выполнения работ по условиям контракта — 15 декабря 2023 года. В настоящее время строители демонтировали барьерные ограждения и приступили к демонтажу мостового полотна на второй половине моста. Техническая готовность объекта оценивается в 45%.

Фото: пресс-служба мэрии

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