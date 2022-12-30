Курс на цифровизацию и выход на новые мощности – компания «Сибагро» подвела итоги 2022 года

30 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СИБАГРО

Холдинг «Сибагро» подвел итоги уходящего 2022 года. Компания продолжает вкладываться в цифровизацию и выходит на новые мощности.

В уходящем году было много важных событий, которые определили дальнейшее развитие холдинга, отмечают в пресс-службе «Сибагро»:

компания стала второй в России по своему профилю и начала производить почти 8% свинины в стране;

запущен масштабный проект по цифровизации. Пилотирование технологии началось на Томском свинокомплексе, операторы при помощи датчиков и умных камер будут следить за здоровьем животных и микроклиматом;

активы агрохолдинга полностью обеспечены собственными кормами за счет модернизации предприятий и развития растениеводства. Общая площадь посевов увеличена со 170 до 240 тысяч га. А в Томской области был установлен рекорд по урожайности за всю историю региона — 87 центнеров с гектара;

завершено строительство второй очереди свинокомплекса в Бурятии, это позволило повысить численность поголовья с 88 до 124 тысяч;

ведется большая работа по подготовке будущих специалистов в сфере АПК. В рамках федеральной программы «Профессионалитет» будущие ветеринары, зоотехники и механизаторы из аграрного колледжа проходят практику на Томском свинокомплексе.

Подробнее о результатах работы компании и достижениях её предприятий — смотрите в итоговом фильме.

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