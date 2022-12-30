18+
18+
РЕКЛАМА

Курс на цифровизацию и выход на новые мощности – компания «Сибагро» подвела итоги 2022 года

Томские новости, САГ итоги холдин аграрная группа свинокомплекс мясокомбинат Курс на цифровизацию и выход на новые мощности – компания «Сибагро» подвела итоги 2022 года

Холдинг «Сибагро» подвел итоги уходящего 2022 года. Компания продолжает вкладываться в цифровизацию и выходит на новые мощности.

В уходящем году было много важных событий, которые определили дальнейшее развитие холдинга, отмечают в пресс-службе «Сибагро»:

Подробнее о результатах работы компании и достижениях её предприятий — смотрите в итоговом фильме.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Главную новогоднюю ёлку Томска зажгут в субботу

15 декабря 2022
Томские новости

В Томской области участковый вынес пожилую женщину из горящего дома

26 декабря 2022
Томские новости

Томские ученые создали фильтр для очистки биотоплива

8 декабря 2022
Томские новости

В Томске загорелся деревянный дом в переулке Базарном

26 декабря 2022
Томские новости

В Томске разыскивают двух пропавших девочек

5 декабря 2022
Томские новости

Томский эксперт вошла в состав жюри премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

5 декабря 2022
Томские новости

Томичей приглашают послушать лучших блюзменов Сибири

8 декабря 2022
Томские новости

На двух улицах Томска вводится дополнительное ограничение скорости

15 декабря 2022
Томские новости

В Томске закрыли казино, располагавшееся в подвале нежилого дома на пр. Ленина

29 декабря 2022