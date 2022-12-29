Росатом начнет строительство III очереди проекта «Прорыв» в 2025–2026 годах, введет после 2029 года

Томский Обзор / Фото: 29 декабря 2022 // Фото: atomsib.ru

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) планирует начать строительство третьей очереди проекта «Прорыв» — модуля переработки отработавшего ядерного топлива — в 2025–2026 годах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора комбината Сергея Котова.

«По модулю переработки у нас продолжаются проектные работы, поэтому ввод — за 2029 годом. Сейчас важно провести научно-исследовательские работы, чтобы в модуль переработки заложить самые передовые и эффективные решения. Строить начнем в 2025–2026 годах», — сказал он.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса — стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса. Проект предполагает строительство на базе АО «СХК» трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году, запуск запланирован на 2024 год), АЭС с реактором «БРЕСТ-300» (строительство начато в 2021 году, запуск — 2026 год) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (строительство не начато). Общий объем инвестиций в проект по состоянию на сентябрь 2022 года оценивался в 240 млрд рублей.

Реализация проекта ведется на территории АО «Сибирский химический комбинат», который расположен в Северске Томской области. Предприятие объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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