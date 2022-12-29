В Томском Доме искусств открылась выставка авторских новогодних игрушек

29 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске открылась выставка авторских новогодних игрушек. Экспозиция, включающая более ста изделий, среди которых персонажи из сказок, зверята, а также Дед Мороз и Снегурочка, размещается на втором этаже в Доме искусств.

«В нынешнее время, когда всё больше мастеров обращается к старинным традициям изготовления кукол, к нам вновь возвращается и ватная игрушка. Уютная, милая и домашняя, она напоминает нам о детстве, семейном празднике и зимней сказке», — отмечают организаторы выставки.

В экспозицию вошли работы томских мастеров Натальи Ярцевой, Светланы Смородиной, Татьяны Аненко, Ирины Филатовой, Эльвиры Гришиной, Софьи Кугаевской и Юлии Астафуровой.

Выставка будет работать до 31 января. Вход свободный.

Фото: Серафима Кузина

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