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В Томске утвердили место для Крещенских купаний

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Власти Томска совместно с Томской епархией и МЧС утвердили место для проведения Крещенских купаний: они пройдут на Томи в районе ул. Трифонова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты департамента дорожной деятельности Томска совместно с представителями ГИБДД проработали схему движения транспорта на этом участке.

Кроме того, в канун Крещения подрядчики мэрии расчистят подъезды к месту купания. Предполагается, что 19 января здесь установят палатки для переодевания, купель и будет организовано дежурство спасательных служб.

Напомним, Крещенские купания в Томске традиционно проводились на Белом озере. Однако в этом году вода в нем не соответствуют требованиям. Поэтому было выбрано новое место для проведения обряда.

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