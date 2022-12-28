«Газпромнефть-Восток» поддержал создание системы экологического мониторинга в Томской области

28 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

«Газпромнефть-Восток» участвует в проекте создания системы экологического мониторинга в Томске и областных центрах. С ее помощью томичи смогут в режиме онлайн следить за изменением погоды, а также состоянием воздуха за окном.

В центре Томска установлен первый комплекс экологического мониторинга. Оборудование измеряет температуру воздуха, давление, влажность, а также возможное наличие в атмосфере таких посторонних элементов, как диоксид азота и углерода, сероводород, метан и взвешенные вещества. Данные доступны горожанам на сайте Облкомприроды. Эта информация поможет не только томичам одеваться по погоде, но и контролирующим органам оперативно выявлять превышение предельно допустимых концентраций посторонних элементов в воздухе и оперативно выявлять их источник.

Комплексы экологического мониторинга разработаны томскими учеными из института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской Академии Наук. Станции могут работать как от электросети, так и от солнечных батарей. После тестирования пилотного образца в Томске аналогичные станции будут установлены в Каргаске и Парабели.

Развитие системы мониторинга за состоянием воздуха — совместный проект областного государственного бюджетного учреждения «Облкомприрода», «Газпромнефть-Востока» и института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской Академии Наук.

Иван Раздобудько, генеральный директор «Газпромнефть-Востока»:

— Когда коллеги предложили нам поучаствовать в проекте по установке комплексов экологического мониторинга, мы согласились и сами предложили установить такие же приборы в Парабели и Каргаске, потому что это районы присутствия нашего предприятия, там располагаются наши месторождения и работают наши люди. Мы ответственны за окружающую среду и ее качество, за безопасность наших сотрудников, и поэтому выстраиваем свою работу на принципах информационной открытости.

Юлия Лунева, директор областного государственного бюджетного учреждения «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования»:

— Для населения появление такого прибора — это большой шаг вперед. Главное его достоинство — мобильность и возможность снимать данные онлайн. Если прибор зафиксирует превышение допустимых норм, наша аккредитованная лаборатория проведет оценку качества воздуха с использованием сертифицированного оборудования.

Юрий Волков, заместитель директора по научной работе Института мониторинга климатической и экологической систем СО РАН:



— Важно, что установка позволяет проводить оперативный мониторинг концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, это значит, что информация снимается ежечасно в течение суток и передается в геоинформационную систему «Облкомприроды». В дальнейшем мы планируем развивать наблюдательную сеть мониторинга для обширного, системного контроля качества окружающей среды и возможности оперативного реагирования на источники выбросов.

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