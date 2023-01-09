Икусственный интеллект повысит эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи в Томской области

9 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В работу медицинских организаций Томской области с октября 2022 года внедрены два аппаратно-программных комплекса мобильной диагностики — «Цифровой ФАП» и MDDC Cardio от компании СберМедИИ, которая входит в индустрию здоровья Сбера.

MDDC Cardio будет помогать врачам в «Первомайской районной больнице», а «Цифровой ФАП» — в «Томском фтизиопульмонологическом медицинском центре». Комплексы позволят повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации населения.

«Цифровой ФАП» представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и сервисам на базе искусственного интеллекта (ИИ). Комплекс обеспечивает связь между медицинскими организациями и отдалёнными населёнными пунктами, предоставляя сельским жителям широкий спектр медицинских услуг, начиная от обследований до плановых и экстренных консультаций профильных специалистов областных больниц региона.

В базовый комплект «Цифрового ФАП» входят электрокардиограф, тонометр, анализатор крови (глюкоза, холестерин, триглицериды) и мочи, термометр, пульсоксиметр. Он позволяет получать результаты лабораторных и инструментальных исследований в режиме реального времени, расшифровку ЭКГ искусственным интеллектом с верификацией врачами-экспертами, а также обеспечивает возможность обследования маломобильных пациентов на дому и существенно экономит время медицинских работников при проведении массового скрининга и диспансеризации населения.

Аппаратно-программный комплекс MDDC Cardio — это телекардиограф, в который интегрирован алгоритм ИИ для автоматической обработки данных ЭКГ пациента. Технология на базе ИИ с точностью до 90% помогает медицинским работникам определять сердечно-сосудистые патологии и сокращает время обработки данных ЭКГ на 20%. Результаты ЭКГ поступают к профильным врачам областных больниц, где верифицируются и возвращаются назад с рекомендациями по лечению, маршрутизации и наблюдению пациента. На сервере хранится цифровой архив ЭКГ, организована удобная структура базы данных, имеется возможность сравнения ЭКГ в динамике, автоматизированный сбор статистики и отчётности.

«Аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики от СберМедИИ можно использовать не только в фельдшерско-акушерских пунктах, но и для проведения диспансеризации жителей отдаленных населенных пунктов, в том числе маломобильных пациентов. Оснащение „Цифровыми ФАП“ позволит провести полное обследование в рамках первого этапа диспансеризации на месте, — пациентам не нужно никуда ехать, а у медицинских работников нет необходимости доставлять биоматериал в лабораторию больницы, что особенно актуально для удаленных районов региона», — отметил главный врач ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» Евгений Крук.

«Скрининговые системы на базе искусственного интеллекта позволяют своевременно выявлять пациентов с патологиями, не допускать развития хронических заболеваний, а также ранжируют клинические случаи по степени тяжести. Благодаря анализу ЭКГ с помощью алгоритмов повышается точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего часто может зависеть жизнь человека. Такое комплексное решение в диагностике помогает повысить эффективность работы врачей и делает оказание медицинской помощи намного удобнее для пациентов в регионах страны, в том числе в труднодоступных населенных пунктах», — рассказала главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) от СберМедИИ Наталья Филимонова.

«Комплекс диагностического оборудования поможет обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи в областных медицинских учреждениях, в том числе и на выездных скринингах. Мы продолжаем помогать региону в реализации стратегии цифровой трансформации сферы здравоохранения, предлагаем эффективные продукты и сервисы с применением технологий искусственного интеллекта. Все это позволяет избавить врачей от рутинной работы, повысить скорость и качество медицинского обслуживания», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

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