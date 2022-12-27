18+
18+
РЕКЛАМА

В новогодние праздники почтовые отделения Томской области изменят график работы

Новый год ❄, Томские новости, график работы праздники когда работает почта интересные новости Томска В новогодние праздники почтовые отделения Томской области изменят график работы

В праздники, 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января график работы почтовых отделений Томской области изменится.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, накануне Нового года, в субботу почта будет работать на час меньше. 1, 2 и 7 января станут выходными для всех отделений. Уточняется, что в эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

В остальные дни — 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января — все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

При этом некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

ФК «Томь» возобновляет тренировки футбольной академии, гендиректор передумала увольняться

1 декабря 2022
Томские новости

Отработавшее ядерное топливо уран-графитовых реакторов полностью вывезено с северского СХК

19 декабря 2022
Томские новости

Ученые ТУСУРа отправят в космос на наноспутнике модуль связи

21 декабря 2022
Томские новости

Самый длинный каток в мире открылся в Новосибирске при участии Сбербанка

26 декабря 2022
Томские новости

Завтра в Томске стартует самый крупный городской маркет подарков «Глинтвейн»

20 декабря 2022
Томские новости

Томичей приглашают на кинопоказ и дегустацию блюд традиционной культуры алтай-кижи

19 декабря 2022
Томские новости

В Томской области участковый вынес пожилую женщину из горящего дома

26 декабря 2022
Томские новости

В Томской области задержали серийного угонщика

5 декабря 2022
Томские новости

В Томске открылся Медвежий фестиваль

19 декабря 2022