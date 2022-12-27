В новогодние праздники почтовые отделения Томской области изменят график работы

27 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

В праздники, 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января график работы почтовых отделений Томской области изменится.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, накануне Нового года, в субботу почта будет работать на час меньше. 1, 2 и 7 января станут выходными для всех отделений. Уточняется, что в эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

В остальные дни — 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января — все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

При этом некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru.

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