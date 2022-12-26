Самый длинный каток в мире открылся в Новосибирске при участии Сбербанка

26 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба банка

На Михайловской набережной Новосибирска торжественно открылся новогодний каток. Генеральным партнером его строительства выступил Сбербанк.

Как уточняют в пресс-службе банка, презентовали новую ледовую площадку мэр Новосибирска и руководство Сибирского Сбербанка. Гостей праздника ждали ледовая и музыкальная программы с участием фигуристов и представителями Всероссийского слета Дедов Морозов.

Для заливки нового катка были использованы почти 1,5 тысяч кубометров снега и 2,8 кубометров холодной воды. Размер ледовой площадки — 1,3 километра — позволил получить лицензию самого длинного катка не только в России, но и в мире.

«Поддержка региона — одна из приоритетных задач Сибирского Сбера. Мы стараемся делать жизнь сибиряков современнее и удобнее. Комфорт создается из мелочей, это и про внедренные в нашу повседневную жизнь, например, технологии в области искусственного интеллекта, к которым мы уже так привыкли, и вот такие шаги, как создание общественного пространства для хорошего настроения. Надеемся, что самый длинный каток России подарит всем своим посетителям позитивные эмоции и тепло, которое будет согревать суровой сибирской зимой», — отметил Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

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